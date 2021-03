Serie C, 31^ giornata. I finali delle gare delle 15: Bari, ancora un pari. Bene Giana e Arezzo

vedi letture

Ha preso il via ieri, per poi chiudersi domani, la 31^ giornata del campionato di Serie C.

Una giornata costellata da ben 4 rinvii, di cui 3 nel Girone A, e con le gare delle 15:00 che si sono da poco concluse.

Nel Girone A la Giana Erminio vince in extremis lo scontro salvezza con la Lucchese, intanto che la Pro Sesto, sempre per la permanenza in categoria, ottiene un punto prezioso con la Pro Vercelli. Corsaro il Pontedera, che sbaraglia il campo della Pro Patria.

E uno scontro diretto, sempre per la salvezza, è vinto dall'Arezzo, che batte il Fano.

Nel Girone C torna ad assaporare i tre punti la Turris, che batte il Catania, mentre il Bari dilapida di nuovo una possibile vittoria facendosi raggiungere dalla Casertana. Scontro salvezza tra Bisceglie e Paganese, vinto dagli azzurri stellati, mentre il Foggia centra i tre punti con la Virtus Francavilla. Ancora lui, Marotta, e tre punti per la Juve Stabia con la Viterbese.

Di seguito il riepilogo della giornata:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Livorno-Grosseto 2-2 (30' Sicurella, 66' Braken, 75' Dubickas, 92' Scaffidi)

Giana Erminio-Lucchese 4-3 (37' e 48' Meucci, 42' Zugaro, 59' Bianchi, 63' Ruocco, 81' Perna, 95' D'Ausilio)

Pro Patria-Pontedera 0-3 (32' Stanzani, 65' Semprini, 78' Magrassi)

Pro Sesto-Pro Vercelli 0-0

ORE 20:30

Como-AlbinoLeffe

GIOVEDI' 18 MARZO

ORE 15:00

Alessandria-Renate

ORE 17:30

Novara-Piacenza

Rinviate per Covid-19

Olbia-Carrarese

Pistoiese-Juventus U23

Pergolettese-Lecco

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Fermana-Triestina 2-2 (2' Urbinati 44' Neglia, 73' Gomez, 83' Sarno)

Fano-Arezzo 0-1 (16' [rig.] Cutolo)

ORE 17:30

Cesena-Matelica

Gubbio-Perugia

Imolese-Legnago

Padova-Feralpisalò

Sudtirol-Modena

ORE 20:30

Mantova-VirtusVecomp Verona

Carpi-Vis Pesaro

Rinviate per Covid-19

Sambenedettese-Ravenna

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Vibonese-Monopoli 0-0

Turris-Catania 1-0 (18' Longo)

Bari-Casertana 1-1 (25' D'Ursi, 46' Carillo)

Bisceglie-Paganese 0-0 (25' Squillace)

Virtus Francavilla-Foggia 0-1 (84' Gavazzi)

Viterbese-Juve Stabia 0-1 (32' Marotta)

ORE 17:30

Teramo-Ternana

ORE 20:30

Avellino-Potenza

Rinviata al 24 marzo: Cavese-Catanzaro

Riposa: Palermo