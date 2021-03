Serie C, cambia l'orario di Renate-Carrarese. Fischio d'inizio questa sera alle 21

Cambia in extremis l’orario del fischio d’inizio di Renate-Carrarese, match valido per la 29^ giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il Girone A. Con una nota la Lega Pro ha ufficializzato lo spostamento del fischio d’inizio della gara in calendario per la giornata di oggi dalle ore 17.30 alle ore 21.