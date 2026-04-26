Serie C, è terminato il Girone B: ecco gli accoppiamenti playoff e la sfida playout
Il Girone B di Serie C - unico a 19 squadre dopo l'esclusione del Rimini - è andato in archivio, questa la classifica finale con tutti i verdetti.
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A
1. Arezzo 80 - promosso in Serie B
2. Ascoli 77 - al 2° turno dei playoff Nazionale
3. Ravenna 73 - al 1° turno dei playoff Nazionale
4. Campobasso 59 - al 2° turno dei playoff di Girone
5. Juventus Next Gen 53 - al 1° turno dei playoff di Girone
6. Pianese 50 - al 1° turno dei playoff di Girone
7. Pineto 50 - al 1° turno dei playoff di Girone
8. Gubbio 48 - al 1° turno dei playoff di Girone
9. Ternana 48 - al 1° turno dei playoff di Girone
10. Vis Pesaro 46 - al 1° turno dei playoff di Girone
11. Livorno 43
12. Forlì 40
13. Carpi 40
14. Guidonia Montecelio 38
15. Perugia 38
16. Sambenedettese 37
17. Torres 36 - playout
18. Bra 32 - playout
19. Pontedera 20 - retrocesso in Serie D
ACCOPPIAMENTI PLAYOFF
PRIMO TURNO DEL GIRONE (domenica 3 maggio):
Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Pianese-Ternana
Pineto-Gubbio
SECONDO TURNO DEL GIRONE (mercoledì 6 maggio)
Campobasso
PRIMO TURNO NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio):
Ravenna
SECONDO TURNO NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Ascoli
Il regolamento dei playoff di Serie C
Ai playoff accedendo le squadre che si piazzano dal secondo al decimo posto (più la vincente della Coppa Italia Serie C). La seconda e la terza classificata vanno direttamente alla fase nazionale.
Fase Playoff del Girone: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si sfidano tra di loro restando 'dentro' al proprio girone
Fase Playoff Nazionale: è divisa a sua volta in due fasi, qui le squadre si affrontano a livello nazionale
Final Four: semifinali e finale, l'ultimo atto per decidere l'ultima promossa in B
ACCOPPIAMENTI PLAYOUT (and. sabato 9 maggio/rit. sabato 16 maggio)
Bra-Torres
(Si salverà la squadra che, nei due match, avrà ottenuto il miglior punteggio totale. In caso di parità dopo i 180', manterrà la categoria la squadra meglio piazzata nel corso della regular season; la stessa, avrà il vantaggio della sfida di ritorno in casa).