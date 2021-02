Serie C, finisce senza reti la sfida fra Paganese e Catania

vedi letture

Finisce senza reti il recupero dalla 26^ giornata del Girone C di Serie C fra Paganese e Catania. Una gara senza grandi emozioni che termina con il risultato più giusto per quanto si è visto in campo. I padroni di casa si portano così a quota 25 punti agganciando la Vibonese, mentre gli etnei restano quinti con 39 punti, mancando l'aggancio al Catanzaro.