Serie C, girone B: 0-0 tra Cesena e Sudtirol, 1-1 per Virtus Verona-Fermana

Nelle due gare delle 15 del Girone B di Serie C, il Sudtirol ha impattato per 0-0 in casa del Cesena dopo una sfida molto equilibrata. Con questo pareggio il Sudtirol sale a 34 punti e resta in testa ma non vince da ben tre gare. E' finita 1-1 invece la gara tra Virtus Verona e Fermana: al gol di Danti per i padroni di casa, ha risposto Demerovic.