TMW Serie C, Girone B: se la Ternana sparisce l'Arezzo vola. L'ipotetica nuova classifica

La notizia della messa in liquidazione volontaria della Ternana, emersa nella serata di oggi, non è solo l’ennesimo fallimento gestionale di una proprietà. È un terremoto tecnico che sta per radere al suolo l’attuale classifica del Girone B. Se, come previsto dalle norme NOIF (Art. 53), il club venisse escluso prima del termine della settimana, i risultati di tutte le gare disputate dalle Fere verrebbero annullati.

Ecco, dunque, come cambierebbe realmente la gerarchia del girone a fronte di un addio del club umbro. Ricordando che Bra e Pianese hanno giocato una sola volta contro i rossoverdi in quanto le loro sfide sono in programma nelle ultime due giornate della stagione regolare.

SERIE C, GIRONE B - CLASSIFICA (fra parentesi i punti persi con la sparizione della Ternana)

Arezzo 73 (-1)

Ascoli 68 (-6)

Ravenna 67 (-3)

Campobasso 50 (-3)*

Pineto 50 (0)

Juventus Next Gen 48 (-3)

Pianese 45 (-1)

Vis Pesaro 42 (-4)

Gubbio 40 (-4)

Carpi 37 (0)

Livorno 37 (-3)

Perugia 36 (-1)

Forlì 35 (-1)

Guidonia Montecelio 34 (-4)

Torres 31 (-4)

Bra 31 (0)

Sambenedettese 29 (-2)

Pontedera 19 (-1) - Retrocesso in Serie D

* penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

L'ANALISI DELLA CLASSIFICA

La lotta per la Serie B

Qualora si concretizzasse lo scenario dell'estromissione delle Fere l'Arezzo si troverebbe a +5 sull'Ascoli con due sole gare ancora da affrontare.

La zona playoff

Anche qui il quadro cambia. Senza Ternana sarebbe il Livorno a conquistare, almeno momentaneamente, l'ultimo posto per il post season, con Perugia ad una lunghezza, Forlì a due e Guidonia Montecelio a 3. Quindi tutto può ancora accadere.

La lotta salvezza

Nella parte bassa della graduatoria, Rimini e Ternana sarebbero due retrocesse dirette, con un solo playout da disputare. Al momento lo spareggio riguarderebbe Bra e Sambenedettese, ovvero le stesse formazioni coinvolte con le Fere ancora in corsa. Chi rischia grosso è, invece, la Torres che dall'essere salva si ritroverebbe a pari punti con il Bra e dunque con una salvezza ancora da conquistare.