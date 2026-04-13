Serie C, Girone B: se la Ternana sparisce l'Arezzo vola. L'ipotetica nuova classifica
La notizia della messa in liquidazione volontaria della Ternana, emersa nella serata di oggi, non è solo l’ennesimo fallimento gestionale di una proprietà. È un terremoto tecnico che sta per radere al suolo l’attuale classifica del Girone B. Se, come previsto dalle norme NOIF (Art. 53), il club venisse escluso prima del termine della settimana, i risultati di tutte le gare disputate dalle Fere verrebbero annullati.
Ecco, dunque, come cambierebbe realmente la gerarchia del girone a fronte di un addio del club umbro. Ricordando che Bra e Pianese hanno giocato una sola volta contro i rossoverdi in quanto le loro sfide sono in programma nelle ultime due giornate della stagione regolare.
SERIE C, GIRONE B - CLASSIFICA (fra parentesi i punti persi con la sparizione della Ternana)
Arezzo 73 (-1)
Ascoli 68 (-6)
Ravenna 67 (-3)
Campobasso 50 (-3)*
Pineto 50 (0)
Juventus Next Gen 48 (-3)
Pianese 45 (-1)
Vis Pesaro 42 (-4)
Gubbio 40 (-4)
Carpi 37 (0)
Livorno 37 (-3)
Perugia 36 (-1)
Forlì 35 (-1)
Guidonia Montecelio 34 (-4)
Torres 31 (-4)
Bra 31 (0)
Sambenedettese 29 (-2)
Pontedera 19 (-1) - Retrocesso in Serie D
* penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
L'ANALISI DELLA CLASSIFICA
La lotta per la Serie B
Qualora si concretizzasse lo scenario dell'estromissione delle Fere l'Arezzo si troverebbe a +5 sull'Ascoli con due sole gare ancora da affrontare.
La zona playoff
Anche qui il quadro cambia. Senza Ternana sarebbe il Livorno a conquistare, almeno momentaneamente, l'ultimo posto per il post season, con Perugia ad una lunghezza, Forlì a due e Guidonia Montecelio a 3. Quindi tutto può ancora accadere.
La lotta salvezza
Nella parte bassa della graduatoria, Rimini e Ternana sarebbero due retrocesse dirette, con un solo playout da disputare. Al momento lo spareggio riguarderebbe Bra e Sambenedettese, ovvero le stesse formazioni coinvolte con le Fere ancora in corsa. Chi rischia grosso è, invece, la Torres che dall'essere salva si ritroverebbe a pari punti con il Bra e dunque con una salvezza ancora da conquistare.