Serie C, i finali delle gare delle 12:30. Vittorie per Renate, Perugia e Juve Stabia

Sono terminate le gare della seconda giornata di ritorno di Serie C con fischio d'inizio alle 12.30: nel Girone A il Renate ha battuto il Grosseto per 2-1 (reti di Kabashi su rigore al 43', pareggio di Galligani al 52' e gol vittoria di Rada al 77') riportandosi in vetta alla classifica a quota 45, in attesa della risposta del Como (per i maremmani terzo ko nelle ultime quattro uscite e classifica che recita 28 punti, -1 dai playoff).

Nel Girone B tutto facile per il Perugia sull'Arezzo: 3-0 con gol di Elia e Falzerano tra il 12' e il 14', chiude i conti Kouan all'87' e umbri che volano al secondo posto a quota 40, sorpassando il Modena e portandosi a una lunghezza dalla capolista Sudtirol. E' invece il terzo ko di fila per i toscani che continuano a languire in fondo alla classifica.

Nel Girone C vittoria all'inglese per la Juve Stabia sulla Vibonese: Vespe che tornano al successo dopo 5 turni di astinenza e lo fanno grazie al rigore di Berardocco al 33' e al raddoppio di Borrelli al 42'. La zona playoff torna ad essere realtà per i gialloblù. Per i rossoblù termina il miniciclo di tre pari di fila: la classifica recita 22 punti.