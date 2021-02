Serie C, il Padova gioca a tennis a Mantova: a segno i nuovi Biasci, Cissè e Chiricò

In casa Padova il mercato dà subito i suoi frutti: nel 5-0 inflitto al Mantova in trasferta sono infatti tre le firme dei giocatori arrivati a gennaio a rinforzare la rosa di Mandorlini. Ad aprire le marcature è l’ultimo arrivato Karamoko Cissè che trova il suo primo gol in biancoscudato al 4°, nella ripresa invece arrivano i gol di Chiricò e Biasci. Le altre tre reti invece portano invece la firma di due perni della squadra come Bifulco (16°) e Hallfredsson (70°) e infine Kresic nel recupero. Con questa vittoria il Padova si porta a -3 dal Sudtirol, con la possibilità di agganciare gli altoatesini in virtù di una gara da recuperare, mentre il Mantova resta decimo.

Mantova-Padova 0-6 (4° Cissè, 16° Bifulco, 67° Chiricò, 70° Hallfredsson, 80° Biasci, 90° Kresic)