Serie C, oggi in campo 7 recuperi: Ternana a valanga sulla Cavese, torna a vincere il Renate

Alle 17:30 prenderà il via il confronto tra Olbia e Carrarese, recupero della 31^ giornata che chiuderà questo ciclo di recuperi che ha già visto in archivio sei gare, iniziate alle ore 15:00.

Nel Girone A, Pistoiese e Juventus non vanno oltre l'1-1 (in vantaggio i bianconeri con Marques, Chinellato ha evitato l'ennesimo crac), mentre il Renate ha battuto 2-0 la Pergolettese nella partita della 32^ giornata: in gol Marano e Galuppini.

Nel Girone B, invece, in campo Ravenna-Cesena, che ha chiuso la 30^ giornata e lo ha fatto con un 2-2 finale (padroni di casa avanti 2-0 grazie alle reti di Ferretti e Papa, poi rimontate dalla doppietta di Di Gennaro), e Sambenedettese-Triestina, confronto del 33^ turno: il gol di Lescano permette ai marchigiani di portare a casa tre punti preziosi.

Nel Girone C, inarrestabile la Ternana: le Fere dovevano recuperare il match della 28^ giornata contro la Cavese, fanalino di coda della graduatoria, e si sono imposte per ben 7-2. Non c'è stato confronto, e inutili per i campani sono state le reti di Scoppa e Ricchi; tra i padroni di casa, invece, a segno, Vantaggiato e Peralta con una doppietta a tesa, poi Laverone, Suagher e Partipilo.

Pe la 32^ giornata, invece, il Monopoli, con i gol di De Paoli e Viteritti nell'extratime, ha ribaltato il match contro il Palermo, che si era portato inizialmente i vantaggio con Somma: 2-1, appunto, il finale.

Diamo ora uno sguardo alle classifiche dei tre gironi:

GIRONE A

Como 65*, Alessandria 62, Pro Vercelli 61, Renate 58, Pro Patria 56, Lecco 56, Pontedera 49, AlbinoLeffe 47, Juventus U23 47*, Grosseto 44, Pergolettese 43, Novara 42, Carrarese 40*, Piacenza 40, Pro Sesto 39, Giana Erminio 38, Olbia 37***, Pistoiese 28, Lucchese 27, Livorno 24

GIRONE B

Padova 70, Sudtirol 68, Perugia 67, Modena 60, Triestina 54, Feralpisalò 53, Matelica 52, Cesena 50, Sambenedettese 50, Mantova 47, VirtusVecomp Verona 45, Gubbio 44, Fermana 41, Carpi 38, Vis Pesaro 37, Legnago 31, Fano 31, Imolese 29, Arezzo 24, Ravenna 22

GIRONE C

Ternana 84, Avellino 63, Bari 59, Catanzaro 58, Juve Stabia 52, Catania 52, Foggia 47*, Teramo 45, Palermo 42*, Casertana 41*, Virtus Francavilla 37, Monopoli 37**, Viterbese 36, Potenza 35, Turris 35, Vibonese 31, Paganese 27, Bisceglie 24, Cavese 16

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno