Serie C, oggi si gioca il ritorno del 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff. Il tabellone

Oggi alle 10:04 Serie C

Si giocherà quest'oggi il ritorno del 2° Turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C.

Sarà questa la giornata che deciderà le quattro semifinaliste: qualora al termine dei 90' si arrivasse a un risultato di parità, approderà alla Final Four la formazione meglio piazzata nella regular season.

Di seguito le partire odierne:

GARA 1

Ore 16.30 (Diretta Rai Sport): Alessandria - Feralpisalò [andata: 0-1]

GARA 2

Ore 17.30 (Diretta Sky Sport 251): Padova - Renate [andata: 3-1]

GARA 3

Ore 17.30 (Diretta Sky Sport 252): SudTirol - Avellino [andata: 0-2]

GARA 4

Ore 17.30 (Diretta: Sky Sport 253) Catanzaro - Albinoleffe [andata: 1-1]

FINAL FOUR

Quattro squadre per cullare il sogno Serie B.

Ricordiamo che anche in questo caso gli accoppiamenti sono stati determinati tramite sorteggio.

Semifinali

Doppio confronto in programma il 6 e il 9 giugno: in questo caso, qualora i 90' regolamentari terminino in parità, si procederà con i supplementari e, se la parità permanesse, con i rigori.

SEMIFINALE A: Vincente Gara 4 - Vincente Gara 1

SEMIFINALE B: Vincente Gara 2 - Vincente Gara 3

Finale

Ancora doppio confronto: la prima gara si giocherà il 13 giugno, il ritorno il 16. In questo caso, qualora i 90' regolamentari terminino in parità, si procederà con i supplementari e, se la parità permanesse, con i rigori. La vincente raggiungerò Como, Perugia e Ternana in Serie B.

FINALE: Vincente Semifinale B - Vincente Semifinale A