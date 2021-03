Serie C, si chiude la 28^ giornata: Alessandria di rigore a Livorno, 0-0 in Carrarese-Grosseto

Ha preso il via martedì 28^ giornata del campionato di Serie C, che si è conclusa quest'oggi in Toscana.

Si sono infatti giocate le ultime due partite, entrambe del Girone A, che hanno visto un pari a reti bianche tra Carrarese e Grosseto, e una modesta Alessandria battere un più caparbio Livorno solo su rigore quando si era già in extratime.

Di seguito il riepilogo della giornata:

GIRONE A

Pro Sesto-Pro Patria 0-0

Albinoleffe-Lucchese 0-0

Lecco-Renate 2-1 (7' Galuppini, 80' Cauz, 88' Iocolano)

Piacenza-Giana Erminio 0-0

Pro Vercelli-Pergolettese 1-0 (11' Rolando)

Juventus U23-Novara 2-1 (24′ Brighenti, 40′ Zunno, 93′ Aké)

Pontedera-Pistoiese 2-0 (45' Catanese, 46' Milani)

Carrarese-Grosseto 0-0

Livorno-Alessandria 0-1 (92' [rig.] Eusepi)

Rinviata per Covid-19: Olbia-Como

GIRONE B

Perugia-Sambenedettese 1-1 (30' Murano, 33' Lombardo)

Arezzo-Mantova 1-1 (15' [rig.] Di Paolantonio, 32' Cheddira)

Fermana-Cesena 2-1 (35' e 48' D'Anna, 77' Sorrentino)

Legnago-Carpi 0-0

Vis Pesaro-Feralpisalò 2-0 (35’ Cannavò, 80' Ferrani)

Modena-Imolese 3-1 (41' Pergreffi, 60' Polidori, 65' Castiglia, 87' Scappini)

Ravenna-Matelica 0-1 (11' Alberti)

SudTirol-Fano 3-0 (7’ Fischnaller, 29’ Casiraghi, 52' Tait)

Triestina-Gubbio 0-0

VirtusVecomp Verona-Padova 0-1 (51' [rig.] Ronaldo)

GIRONE C

Potenza-Turris 2-1 (31' [rig.] Baclet, 69' Sandri, 85' Romano)

Casertana-Virtus Francavilla 4-0 (9′, 30′ e 43′ Cuppone, 40' [rig.] Turchetta)

Foggia-Vibonese 0-0

Paganese-Viterbese 1-1 (9′[rig.] Diop, 38′ Besea)

Catanzaro-Avellino 0-1 (21′ Bernardotto)

Juve Stabia-Bari 0-2 (44′ e 47′ Marras)

Catania-Palermo 0-1 (60′ Santana)

Monopoli-Bisceglie 1-1 (71′ Cittadino, 81′ De Paoli)

Rinviata per Covid-19: Ternana-Cavese

Riposa: Teramo