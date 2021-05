Sind. San Benedetto del Tronto: "Samb che riparte dalla D? Non ci voglio pensare"

Il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti fa il punto sulla situazione in casa Sambenedettese dai microfoni di Vera TV: "Non ho avuto nessun contatto col gruppo di Kim Dae Jung ma mi tengo informato ora dopo ora con i rappresentanti del tavolo tecnico che abbiamo istituito e soprattutto con i curatori fallimentari per conoscere l'evolversi della situazione si spera che per lunedì sia tutto sanato. É chiaro il piano finanziario a cui si dovrà attenere chi prenderà il controllo del club. Ripartire dalla Serie D? Conosco molto bene la norma delle NOIF ma a questa ipotesi non voglio neanche pensare".