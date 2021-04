Sindaco Bari: "Nessuna delusione può giustificare le intimidazioni"

Ferma condanna da parte sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito allo striscione esposto ieri sui cancelli del San Nicola: "Sono un tifoso appassionato - dice il primo cittadino ai microfoni di tuttobari.com - e sono il sindaco di questa città. Per questo sono il primo ad essere deluso e amareggiato dai risultati della squadra. Ma nessuna delusione, nemmeno la più cocente, può giustificare una protesta scomposta, volgare, con una simbologia intimidatoria, come quella messa in atto da alcuni tifosi. Un comportamento da biasimare anche perché del tutto controproducente, in quanto fa passare dalla parte del torto anche la grande maggioranza dei tifosi baresi e la loro protesta veemente, ma civile, offrendo un comodo alibi a coloro verso i quali questa protesta è indirizzata”.