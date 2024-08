Ufficiale Sorrento, ancora un rinnovo per Cuccurullo. Prosegue l'avventura con i rossoneri

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sorrento "è lieto di annunciare il prolungamento di contratto di Marco Cuccurullo, che ha deciso di continuare il suo cammino in maglia rossonera iniziato nel corso della stagione 2022/2023 in Serie D e proseguito lo scorso anno con 33 presenze nel girone C di Serie C. Il club esprime soddisfazione per il prosieguo di questo rapporto che già si è rivelato prolifero per ambo le parti".