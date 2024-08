Ufficiale SPAL, arriva a titolo definitivo dal Venezia l'attaccante Ottar Karlsson

SPAL comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Óttar Magnús Karlsson, attaccante islandese classe 1997.

Cresciuto nelle giovanili del Vikingur in Islanda dove ha esordito in prima squadra a soli 16 anni si è poi trasferito nel prestigioso settore giovanile dell’Ajax, in Olanda.

Dopo aver avuto diverse esperienze all’estero con Molde, Trelleborg e Mjallby. Nella stagione 2020-2021 è passato a titolo definitivo al Venezia per poi essere ceduto negli anni in prestito al Siena, all’Oakland Roots, alla Virtus Francavilla e alla Vis Pesaro nella scorsa stagione. Nel campionato di Serie C ha collezionato 56 presenze siglando 12 reti.

Karlsson ha inoltre rappresentato la sua nazionale in tutte le categorie dall’Under 16 all’Under 21: 49 presenze e 10 reti in tutte le competizioni.