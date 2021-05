Sudtirol, il futuro di Vecchi è tutto da decidere

In attesa che partano i playoff per il SudTirol, Stefano Vecchi è intervenuto a "Buongiorno Regione" per fare il punto su quella che è stata questa stagione. Un campionato importante condito dai numeri che certificano ciò,75 punti in classifica, seconda miglior difesa e secondo miglior attacco: "La nostra ambizione a inizio anno era di dar fastidio alle grandi, alle squadre più importanti , facendoci trovare pronti nel caso qualcuno avesse sbagliato la stagione - ha dichiarato Vecchi- purtroppo Perugia e Padova hanno fatto un cammino quasi perfetto".

Nelle prossime giornate però non solo una possibile strada per la promozione, ma è atteso anche il colloquio con la società per pianificare il futuro. "La mia speranza è di proseguire qui - afferma Vecchi- perché abbiamo costruito un gruppo vincente, la società però mi ha comunicato di voler aspettare fine stagione per sederci al tavolo e parlare di un eventuale rinnovo visto che il mio contratto scade a Giugno".

I giovani lanciati nella primavera dell'Inter negli anni sono tanti, anche a Bolzano la lista sembra lunga. “Lo scorso anno abbiamo lanciato Mazzocchi e Ieraldi che quest'anno sono andati in B, in questa stagione Karic Curto ed El Kaouakibi, spero di poterli vedere presto in serie A come i vari Pinamonti e Zaniolo ecc". Un filo sottile che lega le varie esperienze di Stefano Vecchi, in attesa di una promozione che sembra essere nelle sue corde.