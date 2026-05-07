Ufficiale
Team Altamura, rinnova fino al giugno 2027 il direttore sportivo Matteo Lauriola
Il Team Altamura comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Matteo Lauriola, che continuerà il proprio percorso in biancorosso fino al 30 giugno 2027.
Un rinnovo che rappresenta un importante segnale di continuità progettuale e di fiducia reciproca, consolidando il lavoro svolto con professionalità, competenza e forte senso di appartenenza ai colori biancorossi.
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