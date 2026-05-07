Team Altamura, il ds Lauriola: "Carenza di strutture in Italia. I giovani vanno formati in casa"

Nel corso della puntata odierna di "Scanner", format di Radio FirenzeViola, è intervenuto Matteo Lauriola, direttore sportivo del Team Altamura - militante nel girone C di Serie C, chiuso al dodicesimo posto -. Il dirigente ha parlato così della questione liste, tema odierno della trasmissione: "Il giovane va formato in casa. Noi pochi giorni fa abbiamo fatto un accordo con una scuola calcio, portando dentro 450 raagazzi. Significa coltivare il talento in casa: noi quest'anno abbiao patrimonializzato parecchio, con diverse plusvalenze nel mese di gennaio che si ripercuoteranno nelle prossime due sessioni di mercato".

Nella C, esiste la possibilità di attingere ai giovani formati nel proprio club?

"Assolutamente, la selezione va fatta attorno al tuo raggio d'azione, sul territorio. Strutturarsi e portarsi dentro 450 ragazzi è segno del fatto che la società crede nel progetto. Noi abbiamo portato a casa 450mila euro grazie alla riforma Zola".

Sono soldi destinati anche alle strutture?

"È la carenza più evidente che abbiamo in Italia. Anche qui ad Altamura abbiamo il problema, per questo puntiamo a portare avanti l'idea. L'idea di portare avanti i ragazzi, i tecnici, con l'intento di fare un salto di qualità".