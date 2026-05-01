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Team Altamura, Lauriola: "A breve l'incontro per il futuro di Devis Mangia"

Team Altamura, Lauriola: "A breve l'incontro per il futuro di Devis Mangia"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:52Serie C
Luca Bargellini

Matteo Lauriola, direttore sportivo del Team Altamura ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Antenna Sud per commentare la stagione dei biancorossi e fare il punto sulle strategie future. I pugliesi si sono visti sfuggire i playoff all'ultima giornata di campionato: "Di questo playoff mancato mi rimane impresso il pianto di tutta la squadra, il che fa capire il senso di appartenenza forte che c'è nel gruppo e che ci ha permesso di fare il campionato che abbiamo fatto. Purtroppo siamo arrivati corti da un punto di vista numerico e con poche energie nel finale di stagione, si è visto anche contro il Casarano. Colgo l'occasione per inviare i migliori auguri alle squadre pugliesi impegnate negli spareggi promozione".

Lauriola anticipa le mosse della società: "Mi dispiace molto per l'infortunio di Alastra, perché è stato uno dei grandi protagonisti di questa stagione ma per lui c'era già un accordo per il rinnovo e farà parte dell'Altamura della prossima stagione. Grande? Ha firmato il rinnovo fino al 2029. Le attenzioni sui nostri giocatori ci sono, è inutile negarlo, ma verranno realizzate le plusvalenze che hanno nel mirino la categoria giusta per le ambizioni dei ragazzi e l'offerta che riteniamo adeguata. Mangia? Nessuno aveva pensato a lui l'anno scorso tranne il sottoscritto, in virtù di un rapporto che avevamo già dagli anni scorsi. Siamo tutti grati al tecnico e al lavoro che ha fatto, è evidente che l'intenzione è di andare avanti insieme e ne riparleremo a breve".

L'Altamura ha venduto Doumbia e Silletti, tenendoli in prestito nella seconda metà di stagione, rispettivamente da Genoa e Padova: "Sono state due operazioni importanti, ma ancora più importante è stato mantenerli in organico fino alla fine della stagione. Il merito del progetto sostenibile che stiamo portando avanti è della società, che non ci ha mai fatto mancare nulla. Anche il pubblico ha fatto la sua parte, domenica scorsa abbiamo perso 4-0 in casa eppure siamo usciti tra gli applausi e questo significa che tutto l'ambiente è cresciuto".

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