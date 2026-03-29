DS Team Altamura: "Ci consideriamo salvi, ma siamo ambiziosi: ora nuovi obiettivi"

La vittoria contro il Siracusa permette al Team Altamura di mettere in sicurezza la permanenza in categoria. Lo conferma anche il direttore sportivo Matteo Lauriola, intervenuto in sala stampa al termine della gara:

"Faccio un plauso alla squadra perché, nonostante le numerose assenze importanti, ha portato a casa una vittoria importantissima. Sono stati impiegati anche ragazzi che avevano trovato poco minutaggio e, il fatto che si siano fatti trovare pronti, è sintomatico di come tutti siano coinvolti in questa rosa. 43 punti sono un bottino che ci permette di considerarci salvi ma a questo punto ci possiamo fissare ulteriori obiettivi ed è la stessa squadra a farlo perché è ambiziosa".

Sulla gara contro gli aretusei, Lauriola ha aggiunto: "Il Siracusa non ha meritato la sconfitta, noi venivamo da tre partite in cui avevamo giocato bene e raccolto zero punti. Adesso dobbiamo cercare di recuperare le energie perché il riposo può darci qualcosa in più nello sprint finale".

Dopo due campionati di Serie C, i biancorossi vogliono alzare l’asticella: "Il prossimo campionato avremo ulteriore continuità nel nostro progetto. Vorrei far rivedere a tutti Altamura-Crotone 0-4 per capire quanto sia cresciuta questa squadra. La variabile tempo è fondamentale per costruire un progetto, noi abbiamo stravolto il gruppo in estate e ricostruito una squadra composta di giovani che avevano bisogno di adattarsi alla categoria. L'anno prossimo cercheremo di colmare le lacune e di integrare questo gruppo, ma l'obiettivo principale resterà sempre la salvezza. Una volta raggiunta, come ci sta succedendo quest'anno, nessuno ci può impedire di ambire a qualcosa di diverso".