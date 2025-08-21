Ufficiale Ternana, dal Como arriva Kerrigan a titolo definitivo. Ha firmato un contratto biennale

Volto nuovo in casa Ternana, con la società rossoverde che di rinforza sulle fasce, con l'arrivo di Liam Kerrigan Como: il giocatore classe 2000 ha sottoscritto con il club umbro un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Ad annunciarlo, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Liam Kerrigan.

L’esterno offensivo irlandese (è nato a Sligo il 9/5/00) arriva a titolo definitivo dal Como e si lega alle Fere per le prossime due stagioni.

Liam ha vestito la maglia dei lariani (che lo avevano prelevato dal Novara) in 12 occasioni (realizzando un gol), in Serie B oltre alle 2 in Coppa Italia.

Nella passata stagione 27 presenze, 1 rete ed un assist nel Beveren (Challenger Pro League belga, equivalente alla nostra Serie B). Nel suo curriculum anche 5 presenze e 2 gol con le Under 18 e Under 21 irlandesi.

Benvenuto Liam!".

Segue poi anche la nota della formazione lariana, che ha salutato il giocatore: "Como 1907 comunica il trasferimento a titolo definitivo di Liam Kerrigan alla Ternana, squadra militante in Serie C.

Dal suo arrivo a Como nel 2022, Liam ha sempre dimostrato professionalità e impegno, rappresentando il club con dedizione sia dentro che fuori dal campo.

Tutta la società ringrazia Liam per l’impegno profuso con la maglia del Como e gli augura il meglio per il futuro".