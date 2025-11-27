Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"

Nella serata di ieri, in occasione della gara di Coppa Italia Serie C fra Ternana e Giugliano (finita 3-1 per gli umbri), in casa rossoverde si è rivisto in campo l’esterno destro Liam Kerrigan che ha messo alle spalle i problemi fisici che gli hanno fatto saltare tutta la prima parte di stagione – ha giocato appena 5’ contro il Livorno alla prima di campionato – ed è ora pronto a tornare a dare una mano come spiegato anche dal tecnico Fabio Liverani nel post gara.

“Abbiamo rivisto Kerrigan dopo tre mesi e mezzo: ha giocato una mezz'ora qui dopo aver fatto 45 con la Primavera sabato, con entusiasmo pazzesco. - spiega il tecnico in conferenza stampa - Quel tipo di spirito lo ha trasmesso a tutti. Non è detto che domenica qualcuno di stasera non parta titolare".

"Può essere lui, una volta al 100%, l’uomo che completa questa rosa? Senza dubbio. - prosegue l’allenatore umbro come riporta Tuttoc.com - Dal 1º gennaio rientra ufficialmente in lista: per me è il primo acquisto del mercato invernale. Oggi ha giocato dopo tanto tempo ed è normale che non abbia ancora i 90 nelle gambe, ma la voglia e la qualità ci sono tutte. Quando sarà al top ci darà tantissimo".