Ternana, Kerrigan torna a lavorare in gruppo: ma fino a gennaio non potrà scendere in campo

La Ternana può riabbracciare l’esterno destro Liam Kerrigan dopo oltre due mesi di stop per un problema al bicipite femorale accusato dopo l’esordio in campionato contro il Livorno, in cui scese in campo per appena 5 minuti. L’irlandese infatti è tornato ad allenarsi con il gruppo sotto la guida di mister Liverani che però non potrà utilizzarlo fino a gennaio.

A causa dell’infortunio infatti il classe 2000 era stato tolto dalla lista degli over da presentare dopo la chiusura del mercato e valida fino a gennaio e ora dovrà attendere proprio l’apertura della finestra invernale di trasferimenti per tornare pienamente a disposizione, anche a seconda della sua condizione da qui a gennaio, del tecnico rossoverde come sottolineato da Calciofere.it.

Lavorano invece ancora a parte altri due giocatori come Giulio Biondini e Federico Viviani.