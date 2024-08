Ufficiale Ternana, è addio con Luka Bogdan. Il croato ha risolto il contratto

vedi letture

La Ternana Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Luka Bogdan.

Al 28enne difensore croato vanno il ringraziamento per l’impegno profuso in rossoverde e l’augurio più sincero per le migliore fortune umane e professionali.