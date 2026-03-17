Ternana, Fazio ad interim o fino a fine stagione? E sullo sfondo spunta Bisoli

Nella giornata di ieri Lito Fazio si è visto promuovere dalla guida dell'Under 17 alla prima squadra al posto dell'esonerato Fabio Liverani. Una scelta che ancora non è chiara se sia definitiva o solo a tempo in attesa di trovare un profilo più esperto. Secondo quanto riferito da Tuttosport la sensazione è che l'ipotesi giusta sia la seconda, con Fazio come figura utile a traghettare il gruppo in un momento delicato e alla luce di un esonero che è apparso ai più sorprendente.

Le ipotesi

La società, con il direttore generale Diego Foresti che potrebbe salutare nelle prossime ore, starebbe infatti valutando il nome di Pierpaolo Bisoli, tecnico navigato accostato a diversi club nel corso di questa stagione - il Cesena l'ultimo in ordine di tempo -, ma ancora libero da impegni. Un tecnico che in Serie C manca da tempo, l’ultima volta fu nel 2017/18 con il Padova conquistando la promozione, e nelle ultime stagioni è spesso subentrato a campionato in corso subendo però anche alcuni esoneri (SudTirol, Modena e Brescia) a stagione in corso.

Fazio si giocherà molto venerdì contro la Sambenedettese. Se dovesse arrivare una scossa importante infatti la società potrebbe fermare ogni valutazione e dare fiducia all'ex calciatore rossoverde fino al termine della stagione.