Ternana, Fazio non ci sta: "Sulla rete annullata non ho visto alcun fallo di Kerrigan"

Il tecnico della Ternana Pasquale Fazio ha commentato ai microfoni di AM Terni Television la gara contro il Guidonia soffermandosi su alcuni episodi arbitrali: "Sulla rete annullata non ho visto alcun fallo di Kerrigan - riporta CalcioFere.it - così come sul rigore non concesso nonostante l’uso della card. Si vede chiaramente che il calciatore tocca il pallone prima di subire il colpo dall’avversario, ha ancora i segni del contatto sulla gamba. Sugli arbitri preferisco non aggiungere altro, ognuno ha visto una cosa diversa e la valutazione è stata opposta alla mia".

Il campo sintetico e il forte caldo hanno influito, ma avevamo preparato bene l’incontro consapevoli che loro ci avrebbero aspettato. Sebbene nel primo tempo siamo apparsi un po’ lenti in un contesto di grande equilibrio, nella ripresa ho chiesto ai ragazzi di alzare il baricentro e spingere di più. Lo hanno fatto con convinzione, provando a vincere fino all’ultimo istante. Dispiace non aver ottenuto il bottino pieno dopo uno sforzo del genere.

Avevamo noi il possesso, è mancato il coraggio di gestire meglio la sfera in quella fase. Eravamo posizionati male, sarebbe bastata un briciolo di attenzione in più per evitare di subire quel gol. Nel secondo tempo in campo si è vista una sola squadra ed eravamo noi. Cosa è mancato per il successo? Direi la fortuna. Le occasioni le abbiamo create ma non siamo stati capaci di trasformarle, però ai ragazzi non mi sento di rimproverare nulla sotto il profilo dell’impegno".