Ternana, vittoria nonostante il caos societario. Fazio: "Lotteremo fino alla fine"

La settimana che ha portato la Ternana alla sfida contro il Bra, a causa del terremoto societario, non è stata certamente delle migliori. La formazione di Pasquale Fazio, però, è riuscita comunque a far sua la vittoria, confermandosi in zona playoff.

"I ragazzi hanno disputato una grandissima partita - ha commentato nel post-partita il tecnico delle Fere (fonte TernanaNews) -. Non era facile perché comunque incontravamo una squadra dove gli servivano i punti per raggiungere un loro obiettivo. Sono strafelice e stracontento perché i ragazzi l’hanno interpretata nel migliore dei modi e al 90' siamo riusciti a portarla a casa. Non è la vittoria di uno, è una vittoria di squadra. Stefano (Pettinari ndr) ha fatto benissimo il primo tempo, sono riusciti a inventarsi un gol su una grande giocata. Leonardi? Gli ho dato 10 minuti, ha risposto presente. È un giocatore di altissime qualità tecniche. Adesso i risultati ci hanno fatto guadagnare qualche posizione.

Siamo settimi, la Pianese è ottava. È uno scontro diretto per raggiungere il nostro obiettivo, che è la miglior posizione possibile in chiave playoff. Oggi è stato il nostro primo playoff. Nella posizione in cui stiamo siamo obbligati a vincere sempre: più punti facciamo, più andiamo avanti. È una bellissima sensazione. I ragazzi se lo meritano, ci hanno messo cuore in una situazione non facile. Non vogliamo entrare in merito, ma il nostro obiettivo è il campo. La mia squadra fino all’ultimo giorno lotterà per raggiungere i propri obiettivi”.