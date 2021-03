Ternana, Lucarelli: "Abbiamo cinque jolly da giocarci, andiamoci a prendere il punto finale"

vedi letture

Manca un solo punto alla Ternana di Cristiano Lucarelli per conquistare la matematica promozione in Serie B. Dopo la vittoria del pomeriggio, il tecnico delle Fare commenta così il momento dei suoi ai microfoni di Cusano Italia TV: "Si sapeva che quella di oggi era una tappa importante per avvicinarci all'obiettivo, adesso ci manca solo un punto. Abbiamo cinque jolly da giocarci, se ci riusciamo subito siamo pù contenti. Nel secondo tempo ci è mancata un po' di brillantezza per ripartire, abbiamo accusato un po' di stanchezza visto il caldo e il campo che ci ha penalizzato. Sono soddisfatto a parte un po' di rilassamento anche per colpa mia che ho fatto tanti cambi: abbiamo preso un gol evitabile che non mi è andato giù. Ora manca davvero poco, non facciamo calcoli. Andiamoci a prendere questo benedetto punto che ci separa dalla strameritata vittoria del campionato".