Ternana, Lucarelli avvisa: "C'è voglia di riscatto, ma non corriamo: mancano 15 giornate"

vedi letture

"Il presidente ci ha messo nelle condizioni di essere organizzatissimi. Se un giocatore nel giorno di riposo raggiunge la propria città quando torna sta due giorni in isolamento in uno spogliatoio singolo, per evitare potenziali problemi di trasmissione. Mi ha allestito una squadra forte, merito anche del ds Leone che su questo gruppo lavorava già da qualche anno. Ma è ancora lunga, mancano 15 giornate, non corriamo!".

In una lunga intervista a Tuttosport, esordisce così il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli. Fere capolista del Girone C a +11 dal secondo posto, occupato dal Bari: "E' un gruppo che ha voglia di riscatto dopo tre anni in cui i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Nel primo anno del presidente c’è stata una retrocessione, nel secondo un salvataggio in Serie C all’ultima giornata e l’anno scorso l’eliminazione dai playoff. I ragazzi hanno sofferto per questo, portano ancora le cicatrici ed è una molla per recuperare e ottenere il meglio. La voglia di riscatto".

Si va poi a una nota sul pubblico, ancora assente dagli stadi: "Come in tutte le cose ci si abitua. Soprattutto in una stagione come questa dove vinciamo tanto sarebbe bello condividere queste emozioni fisicamente coi tifosi allo stadio. Dopo 1 anno lo abbiamo un po’ metabolizzato. E’ più facile farsi sentire dai giocatori, l’allenatore incide meglio".