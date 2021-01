tmw Arezzo, colpo in entrata per la fascia mancina: arriva il classe 2002 Daniele Iacoponi

Colpo in entrata per l'Arezzo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club amaranto ha definito l'operazione per l'arrivo di Daniele Iacoponi, esterno mancino classe 2002 attualmente in Serie D con il Nuova Florida. Il giocatore, che è stato ad un passo dalla Primavera del Torino, nelle prossime ore sottoscriverà un contratto fino al giugno 2023 e si metterà subito agli ordini di mister Stellone.