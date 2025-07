Ufficiale Guidonia Montecelio, ingaggiato l’attaccante classe 2002 Daniele Iacoponi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:23 Serie C

Nuovo colpo in entrata per il Guidonia Montecelio, che con il comunicato ufficiale che riportiamo di seguito ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante classe 2002 Daniele Iacoponi

Daniele Iacoponi è un nuovo giocatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc.

Velocità e precisione sono i punti di forza del 23enne che è esploso con la maglia della Nuova Florida in Interregionale fino a salire in B con il Parma dove ha avuto l'onore di giocare con il campione del mondo Gianluigi Buffon

Per l'esterno offensivo una delle sue stagioni migliori a Foggia nel 2022/2023 in C con ben cinque assist all'attivo. Altri servizi vincenti sono arrivati l'anno dopo a Rimini.

Le sue intuizioni sono ora a disposizione della causa rossoblù.