tmw Arezzo-Stellone, c’è l’accordo: domani appuntamento per la firma

Colpo ad un passo per l’Arezzo. Accordo raggiunto con Roberto Stellone per sei mesi più opzione per due anni in caso di salvezza. L’ex allenatore del Palermo riparte dalla Serie C, fortemente voluto da Muzzi e dal ds De Vito. L’Arezzo si rinforza e sta per piazzare il colpo in panchina. Domani appuntamento per la firma, Stellone è vicino.