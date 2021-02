tmw Bari, Carrera sorpassa tutti. Accordo fino a giugno con l'ex difensore

Massimo Carrera è balzato in pole position per la panchina del Bari, dove l'avventura di Gaetano Auteri appare giunta al termine. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la società biancorossa avrebbe trovato un accordo fino a fine anno, con rinnovo automatico in caso di promozione, con l'ex tecnico di Spartak Mosca e AEK Atene che tornerebbe così nella piazza pugliese dove ha militato dal 1986 al 1991 come calciatore. Domani potrebbe già arrivare la firma.