tmw Bari, Pandolfi della Turris sempre più vicino: può arrivare via Napoli

Contesissimo sul mercato, Luca Pandolfi potrebbe presto trovare una sua nuova collocazione, salutando la Turris: come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per il giocatore c'è stato lo scatto del Bari, ora in pole rispetto alle contendenti.

Con l'aiuto del Napoli: che preleverebbe il classe '98 dall'altra formazione campana e lo girerebbe in prestito ai galletti.