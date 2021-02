tmw Bari, Rastelli in pole per la panchina. Ma è sondato anche Semplici

Con il futuro di Gaetano Auteri che appare ormai scritto, il Bari sta vagliando il sostituto per la panchina.

Il tecnico ex Catanzaro difficilmente proseguirà la sua avventura in biancorosso, e in pole per il post Auteri, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, c'è Massimo Rastelli; che non è però l'unico nome sondato dalla società. Nel mirino dei pugliesi, infatti, c'è anche Leonardo Semplici.