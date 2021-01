tmw Bari, sorpasso del Novara sul Lecco per Corsinelli: la situazione

Sorpasso in extremis del Novara sul Lecco per Francesco Corsinelli del Bari. Il club azzurro, stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW ha superato la formazione lombarda in quanto l’arrivo di un nuovo calciatore era subordinato ad una partenza per questione di spazio in lista. Tale situazione ha dato via libera al Novara per l’esterno destro.