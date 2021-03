tmw Cagnano: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, ma ora penso alla salvezza col Novara"

Una lunga trafila nelle giovanili dell'Inter, poi l'approdo al Novara, dove sta militando in questa stagione. Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista azzurro Andrea Cagnano ha parlato anche della truppa milanese: "Quando non giochiamo in contemporanea cerco di guardare ancora le partite dell’Inter. Ora come ora ho un paio di compagni con cui ho mantenuto un legame davvero importante. Sicuramente mi piacerebbe tornare in futuro, però ora sono concentrato sul Novara e sul terminare al meglio questa stagione”.