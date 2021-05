tmw Carpi, occhi sui playout per il mercato: piacciono Amadio del Fano e Fiorani del Ravenna

Già a lavoro per la prossima stagione il Carpi, che non sta solo pensando a come puntellare l'attacco, ma guarda anche agli altri reparti. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul taccuino della società ci sono anche i nomi dei centrocampisti Stefano Amadio e Marco Fiorani, rispettivamente al Fano e al Ravenna; classe '89 il primo e classe 2002 il secondo, saranno entrambi impegnati con i playout, che potrebbero cambiare il loro futuro contrattuale.

Maggiori valutazioni da parte degli emiliani, infatti, saranno fatte a spareggi salvezza conclusi.