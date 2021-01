tmw Carrarese, ecco Marilungo dalla Ternana: arriva a titolo definitivo

Dopo l'addio di Elio Calderini in direzione Cava de Tirreni la Carrarese è pronta a mettere a segno il colpo per il nuovo attaccante. Come già anticipato ieri, si tratta di Guido Marilingo, classe 1989 di proprietà della Ternana ma nella prima parte di stagione in prestito al Monopoli: il giocatore approderà in Toscana a titolo definitivo