tmw Catania, in attesa del closing Tacopina anticipa 1 milione per gli stipendi

Joe Tacopina e il Catania, ancora attesa per il closing. Intanto l’avvocato americano, che per il club etneo ha un progetto ambizioso, si è fatto carico di una parte degli stipendi. Esattamente di un milione di euro. Un anticipo in vista del closing che potrebbe arrivare fine aprile. Tacopina vuole il Catania per costruire un progetto importante e riportare in alto la squadra catanese. E i prossimi giorni saranno di attesa per la chiusura dell’affare e il passaggio di consegne...