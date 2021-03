tmw Cluster Covid-19 a Foggia: chiesto ufficialmente il rinvio del match col Palermo

vedi letture

La notizia era nell'aria, e adesso sta per divenire ufficiale: il Foggia, utilizzando il jolly previsto dal regolametno, ha infatti chiesto il rinvio del match contro il Palermo, valido per la 33^ giornata del campionato di Serie C.

Rinvio che sarà accordato, con possibile recupero fissato - come già anticipato - al 14 aprile alle ore 15:00