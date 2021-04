tmw Como, Bruccolieri: "Non solo quello italiano: puntiamo molto al mercato olandese"

La programmazione paga sempre e lo sa bene il Como, fresco di promozione in Serie B. E con la testa già all'anno futuro, come ha confermato, nell'intervista rilasciata a TMW, il chief scout lariano Christian Bruccoleri: "Si apre un mondo: ci sono più soluzioni, no? Adesso ci siamo mossi chiaramente molto in Italia, tra Arrigoni, Bertoncini, Terrani e non solo. Poi abbiamo operato in B olandese: è un mercato dove tanti andavano in scadenza e c'erano possibilità. I salari erano proponibili e il livello fisico è buono: giocatori da transizione, di gamba, si sono adattati bene. Dkidak, Daniels e non solo, ci hanno aiutati per questa promozione".