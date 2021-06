Como, Bruccoleri: "Cresceremo a piccoli passi. L'obiettivo sarà stabilizzarci in cadetteria"

Christian Bruccoleri, capo scouting del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Provincia in merito alla ritorno in Serie B del club lariano: "Un Como dei piccoli passi. Un Como che dovrà stabilizzare la categoria. Stiamo cercando profili per quell’obiettivo. Non dobbiamo partire per conquistare chissà che, non dobbiamo essere presuntuosi, ma essere affidabili".