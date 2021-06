tmw Ferraù contro Tacopina: "Ha illuso il Catania: e non ha versato il corrispettivo fissato"

vedi letture

Nel corso della lunga conferenza stampa mattutina, il presidente della SIGI Giovanni Ferraù ha risposto a Joe Tacopina, che ieri, con un lungo comunicato, si è tirato fuori dal Catania, non senza polemica: l'avvocato americano, infatti, ha lamentato di aver investito una grossa somma nel club senza esserne proprietario.

E Ferraù ha voluto precisare quanto segue: "Al nostro arrivo abbiamo stipulato un contratto in cui noi avremmo ripreso le somme spese, ma il contratto non era subordinato a nessun omologa dell'Agenzia dell'Entrate, bensì a un tale debito: nel caso avremmo perso noi qualcosa. Il 14 marzo abbiamo poi stipulato, noi di SIGI, un contratto con Joe Tacopina, che, come scritto nell'articolo 2 dello stesso, avrebbe dovuto versare un milione al momento della stipula del citato contratto: l'avvocato ne ha però versati solo 630mila, quindi si parla pure di inadempimento, ma io non voglio più parlare di cose inutili, questo è passato e io non parlo di chi versando 600mila euro voleva aggraziarsi la città. Con me ci è riuscito, mi sono fatto ammaliare dal sogno americano, e come me la piazza, ma vorrei che si capisse che il sogno americano è un'illusione: mi dispiace averlo capito tardi".