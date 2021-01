tmw Foggia, ad un passo l'addio di Gentile. Il centrocampista verso l'Alma Juventus Fano

Stretta finale per l’arrivo di un centrocampista in casa Alma Juventus Fano. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il club marchigiano è vicino alla fumata bianca per Federico Gentile, capitano del Foggia in uscita dai Satanelli dopo i fatti di cronaca degli ultimi mesi.