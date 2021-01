tmw Gagno tra i portieri meno battuti d'Europa: "Il Modena mi da una grande possibilità"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a TMW, il portiere del Modena Riccardo Gagno ha parlato anche del suo momento personale. Ufficialmente inserito tra i guardapali meno battuti d'Europa, il classe '97 si è così espresso: "Ovviamente è un bel traguardo personale, se l’ho raggiunto ci sono soprattutto grandi meriti dei miei compagni che mi hanno aiutato in svariate situazioni a raggiungere questa piccola soddisfazione. A livello personale sono soddisfatto, ma per come è la mia indole non mi accontento. Sono una persona che punta al massimo e fin quando non lo ottiene continuerà a provarci. Non mi tiro indietro, sin da piccolo ho sognato di poter raggiungere la massima serie e lavorerò ogni giorno per cercare di renderlo realtà. Il Modena mi sta dando una grossa mano e una bella possibilità nella mia crescita personale dentro e fuori dal campo".