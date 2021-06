tmw Imolese, forte interesse per il centrocampista Gasperi

Ormai prossimo allo svincolo dal Legnago, dove ha disputato una stagione da protagonista, per Matteo Gasperi si profila un ritorno in Romagna anche se non per vestire la maglia del Cesena dove è cresciuto. Sul centrocampista classe ‘97 infatti, come raccolto da TMW, è molto forte l’interesse dell’Imolese che nei prossimi giorni potrebbe accelerare per chiudere l’operazione e assicurarsi il mediano.