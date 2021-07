tmw L'Avellino sogna il ritorno di Micovschi. E punta a trattenere Carriero

Sfumata di poco la promozione in Serie B, l'Avellino è già operativo per irrobustire la rosa e provare - nel prossimo campionato - un nuovo assalto alla categoria. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club è a lavoro per trattenere il centrocampista Giuseppe Carriero, ma sta lavorando anche per un grande ritorno: il sogno risponde infatti al nome di Claudiu Micovschi, di proprietà del Genoa. Il centrocampista, lo scorso anno alla Reggina, ha già militato ad Avellino, ma ci sarà da capire se adesso accetterà una Serie C.