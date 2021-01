tmw Lecco, domani firma Foglia. Arriva in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Il Lecco ha praticamente chiuso per l'arrivo di Fabio Foglia. Dopo l'accelerazione di questa mattina infatti le parti hanno trovato un accordo e il giocatore nella giornata di domani firmerà con il suo nuovo club. Foglia si trasferirà in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie B.