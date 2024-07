Ufficiale Fabio Foglia dà l'addio al calcio giocato. Ma rimane nella dirigenza dell'Arezzo

vedi letture

"Il fine carriera viene spesso visto da un calciatore come uno di quei momenti che non arriveranno mai o quanto meno uno di quelli su cui c’è sempre tempo per riflettere: per qualcuno arriva in maniera improvvisa, per altri è una scelta.

Per Fabio Foglia, 35 anni, è arrivato quel momento e lui ha scelto di smettere ma soprattutto di restare qui, ad Arezzo.

Fabio ha deciso di salutare il campo, lo spogliatoio, i ritiri, tanti traslochi e cambi città ma lo ha fatto scegliendo di restare come co-direttore del settore giovanile, dove affiancherà Francesco Serrapica e Paolo Bertini": così, l'Arezzo comunica l'addio al calcio giocato del talentuoso centrocampista Fabio Foglia.

Ai canali ufficiali del club, fanno seguito le parole dell'ormai ex giocatore: "Ringrazio l’Arezzo, nella figura del Presidente, per questa opportunità. Ringrazio il Direttore Cutolo e ringrazio la città e i tifosi per il loro affetto che mi ha spinto a rimanere. I progetti da portare avanti sono tanti, il settore giovanile sta crescendo e le ambizioni pure. Sono felice di essere qui in questa nuova veste. Il nostro lavoro prima di qualsiasi altra cosa è soprattutto saper fare squadra, è coesione, e quando mi è stato proposto di intraprendere questa nuova strada non potevo far altro che accettare con tutto l’entusiasmo di una nuova sfida.”

Queste, invece, le parole del Presidente Guglielmo Manzo: "Il futuro dell’Arezzo parte dal settore giovanile, tanti progetti nuovi stanno per arrivare e l’entusiasmo cresce. Sono molto contento che Fabio ha accettato questo ruolo, la sua carriera parla da sola e la sua esperienza è una ricchezza che non potevamo farci sfuggire".